Карапузов: «Прошедший сезон в «Ахмате» я бы назвал скомканным»

Нападающий «Динамо» Владислав Карапузов высказался о минувшем сезоне, который он провёл в «Ахмате» на правах аренды.

«Прошедший сезон в Грозном я бы назвал скомканным. Для «Ахмата» он удачный, а для меня он таким был только в заключительном месяце, но я рад результату, который смогли достичь вместе с командой», — приводит слова Карапузова «Чемпионат».

В сезоне-2022/23 футболист появился на поле в 28 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился двумя забитыми мячами и записал на свой счет три результативные передачи.

По итогам сезона «Ахмат» занял пятое место в турнирной таблице чемпионата России. «Динамо» финишировало на девятой позиции.