Угаров не исключил, что «Спартак» может уволить Абаскаля ещё до матча с «Зенитом»

Бывший игрок «Зенита» Денис Угаров считает, что «Спартак» может уволить Гильермо Абаскаля с поста главного тренера.

«Если «красно-белые» начнут невыразительно, то могут произойти очередные изменения. Уже поменяли генерального директора. Начнут неважно — и тренера погонят. Так же в «Спартаке» всегда бывает», — цитирует Угарова «РБ Спорт».

Ранее Российская премьер-лига опубликовала календарь нового сезона. Стало известно, что «Спартак» встретится с «Зенитом» в пятом туре.

Напомним, по итогам прошлого розыгрыша чемпионата России «сине-бело-голубые» завоевали золотые медали, а «красно-белые» финишировали на третьей строчке.