​Два тренера сменили «Зенит» на клуб из Италии

В прессе появилась информация о том, что из тренерского штаба Сергея Семака в «Зените» уходят два специалиста – Александр Низелик и Мария Бурова. Как стало известно «Чемпионату», Низелик и Бурова теперь будут работать в итальянском клубе, название которого не раскрывается.

«Зенит», как известно, становился чемпионом России в каждом из пяти последних сезонов. Ближайший официальный матч команда Сергея Семака проведёт 15 июля. В этот день «сине-бело-голубые» сыграют против ЦСКА в Суперкубке.

Добавим, что в первом туре следующего чемпионата России «Зенит» будет играть против «Пари НН» на выезде.