Ветеран «Зенита» Константин Лепёхин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о сообщениях в СМИ о том, что полузащитник питерского клуба Вендел не хочет возвращаться в Россию, и «Зенит» разрешил ему подыскивать новую команду.

- Пишут, что Вендел в свете последних событий в России не намерен возвращаться в «Зенит». Что об этом думаете?

- Меня удивляет, почему он только сейчас решил, что ситуация в России непонятная. У нас каждый день непонятные ситуации, но он тут находился, играл, и ему ничего не мешало. Думаю, что это какое-то оправдание нежелания возвращаться обратно. Или у него появился вариант получше, чем «Зенит».

- То есть вы не связываете его решение с опасением за свою жизнь и здоровье?

- Если он опасался за свою жизнь, то его уход должен был состояться раньше. Сейчас ничего экстраординарного не случилось, на мой взгляд. А если и произошло, то на ситуацию в стране это никак не влияет в негативном плане.

- Но ситуация нестабильная, а командам летать на юг. Может, это вызывает опасения Вендела?

- Возможно. Но я не думаю, что летать на юг стало опаснее, чем четыре дня назад. В плане безопасности она как была, так и осталась. Кто считает ситуацию не безопасной, тот так и продолжает считать. Мне кажется, это оправдание других вещей.

- «Зенит» разрешил Венделу искать новый клуб. Это правильное решение клуба?

- Насильно мил не будешь. Тем более что касается творчества, футбола. Если человек не хочет играть – пользы приносить не будет. Начнет болеть или еще что-то. У футболистов есть много разных механизмов, чтобы не играть. Поэтому удерживать кого-то в команде бессмысленно.

- При этом «Зенит» призвал игрока приехать в Россию и продолжить играть за клуб, пока трансфер не состоится. Думаете, он приедет?

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- Не знаю, почему он не приехал. Надо исходить из этого. Мы ведь ничего не знаем и обсуждаем неявку Вендела в команду. Если ФИФА этим занимается, и никаких санкций на футболиста, имеющего контракт с российским клубом, не будет накладывать, то он спокойно может не приезжать.

- Мы увидим еще какие-то демарши в «Зените» или других клубах?

- Мне казалось, все демарши прошли год назад, когда события начались, и игроки стали свободно покидать российские клубы без выплат. Я думал, это закончилось. Но, оказалось, нет. По ходу дела у людей тоже возникают разные опасения.

- Вы понимаете игроков, которые не хотят возвращаться в Россию?

- По-человечески я вообще не понимаю футболистов такого уровня, которые оказываются в России, даже если не брать события, которые случились с нашей страной и в российском футболе. Человек такого уровня, как Вендел, приезжающий в Россию, уже вызывает непонятные мысли. Я понимаю, что многие игроки едут сюда за деньгами, потому что, например, в чемпионате Бельгии они будут получать копейки. Но если человека зовут в Англию, Испанию, Германию, и он едет в Россию, это вызывает вопросы. Думаю, у такого игрока, как Вендел, наверняка были предложения из Европы.

- Наш чемпионат станет более конкурентным, если иностранцы начнут уезжать из «Зенита»?

- Он станет более ровным. «Зенит» выровняется с другими клубами. Конечно, питерцы будут бороться за чемпионство, как и раньше, но такого явного преимущества у него уже не будет. Возможно, станет даже интереснее. Но с другой стороны, это парадокс, радоваться тому, что кто-то ослабился, и из-за этого чемпионат станет интереснее. Так только в России могут. Если начнется новая волна оттока легионеров из РПЛ и уедут ведущие игроки из разных клубов, тогда наш чемпионат ослабнет. Это сильно скажется. Все-таки определяющую роль во всех командах, даже не топ-уровня, играют легионеры. Они определяют результат, рисунок игры. У кого иностранцы посильнее – те борются за первые места и наоборот. У кого мало легионеров – те аутсайдеры.

- А как же «Ростов»?

- Он избрал какой-то революционный путь. В этом сезоне там много новых имен. «Ростов» может быть исключением. Потому он и не выдержал чемпионской гонки, хотя за пять туров до финиша находился на втором месте. Это говорит о том, что клуб оказался не готов к борьбе за высшие места. Но если добавить туда двух-трех сильных иностранцев, команда будет в тройке.

Елена Григорьевская