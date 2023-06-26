​В «Зените» спокойны насчёт Вендела

В «Зените» спокойно относятся к ситуации с полузащитником Маркусом Венделом. В Санкт-Петербурге ждут бразильца назад, о чём рассказывает телеграм-канал «Инсайды от Карпа».

Ранее в прессе появилась информация о том, что «Зенит» разрешил Венделу искать себе новую команду в летнее трансферное окно. Впрочем, генеральный директор питерского клуба Александр Медведев назвал эту информацию неправдивой.

Маркусу Венделу в конце лета исполнится 26 лет. За «Зенит» бразилец выступает с октября 2020 года после перехода из португальского «Спортинга». В сезоне 2022/2023 Вендел забил девять голов и отдал пять голевых передач в 33 матчах.