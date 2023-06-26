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​Тихий: «Пока ни с кем переговоры не веду»

26 Июня 2023 • 15:51 Комментировать

Защитник Дмитрий Тихий сказал несколько слов о своём будущем. 30-летний футболист в настоящий момент находится в статусе свободного агента после расторжения контракта с «Химками». После ухода из подмосковного клуба Тихий какое-то время тренировался с «Пари НН».

«Сейчас я тренируюсь индивидуально, не в «Нижнем Новгороде». Пока ни с кем переговоры не веду. Есть разговоры, но конкретных предложений от клубов пока нет», - сказал Тихий, чьи слова приводит на своих страницах «Спорт-Экспресс».

Добавим, что авторитетный портал transfermarkt оценивает Дмитрия Тихого в 800 тысяч евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Дмитрий Тихий трансферы футбола - лето 2023
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