Петржела: «Вендел больше не может развиваться в «Зените»

Бывший наставник «Зенита» Властимил Петржела поделился мнением о возможном уходе полузащитника Маркуса Вендела из санкт-петербургского клуба. Ранее сообщалось, что 25-летний хавбек попал в шорт-лист «Фенербахче».

«Вендел наверняка сможет сыграть в топ-клубе Европы. Ему нужно двигаться вперед. Но он больше не может развиваться в «Зените». Он скучает по противостояниям в топовых европейских лигах», — приводит слова Петржелы Metaratings.

В сезоне-2022/23 Вендел появился на поле в 33 матчах во всех турнирах, в которых забил девять голов и записал на свой счет пять результативных передач.