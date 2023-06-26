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​Орлов рассказал, куда лучше перейти Малкому

26 Июня 2023 • 15:28 Комментировать

Известный комментатор Геннадий Орлов рассказал, куда лучше перебраться Малкому.

Напомним, что Малком провёл хороший сезон в «Зените». Бразилец забил 23 гола в чемпионате России и стал лучшим бомбардиром.

«Не знаю, почему пишут про «Ювентус». Ему было бы хорошо поиграть в Испании. Он прошёл школу «Барселоны», видел этот футбол. Малком играет в испанский футбол. Главное - угадать с тренером. Желаю ему успехов, он отработал свой контракт», - сказал Орлов, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Орлов также отметил, что для прогресса Малкому лучшей уйти из «Зенита» в более статусный чемпионат.

Добавим, что портал transfermarkt оценивает 26-летнего Малкома в 30 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Геннадий Орлов Малком Филипе
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