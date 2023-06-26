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В «Бешикташе» сообщили, что хотят подписать Кузяева

26 Июня 2023 • 15:21 Комментировать

Президент «Бешикташа» Ахмет Нур Чеби отреагировал на информацию о возможном подписании полузащитника «Зенита» Далера Кузяева.

«Да, интерес к Кузяеву есть. Одному лишь богу известно, насколько вероятен переход. Давайте посмотрим», — приводит слова Чеби «Спорт-Экспресс».

Ранее сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» сообщалось, что Кузяев принял окончательное решение об уходе из «Зенита» на правах свободного агента. Контракт футболиста с «сине-бело-голубыми» истекает в пятницу, 30 июня.

В завершившемся сезоне 30-летний хавбек сыграл в 35 матчах во всех турнирах, в которых забил 5 голов и сделал 7 голевых передач.  

Кузяев покидает «Зенит»

 

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Бешикташ Ахмет Нур Чеби Далер Кузяев трансферы футбола - лето 2023
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