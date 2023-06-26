Бразильский нападающий Малком Филипе может покинуть «Зенит» в летнее трансферное окно.

Издание Sporx утверждает, что «Фенербахче» готов вступить в борьбу за Малкома, если вдруг футболист захочет покинуть Россию. Ранее сообщалось, что турецкий клуб заинтересован в аренде другого бразильца «Зенита» — Маркуса Вендела, который отказывается возвращаться в Россию.

Напомним, Малком защищает цвета «сине-бело-голубых» с лета 2019 года. Трудовой договор игрока с клубом рассчитан до конца сезона-2026/27. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость вингера в 30 миллионов евро.

Турецкий клуб может арендовать Вендела