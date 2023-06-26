Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» и ростовского СКА Владимир Обедзинский в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил переход 34-летнего вингера Алексея Ионова из «Краснодара» в «Ростов».

- Не тот клуб потерял, откуда Ионов ушёл, а тот, в который он пришёл. Ионов в одном режиме всю жизнь играет, не становясь ни лучше, не хуже. Имея такое качество, как высокая скорость, он не использует её в нужных целях. «Ростов» – единственный клуб, который мог взять Ионова из «Краснодара». Ещё же все смотрят на годы футболиста. Сейчас мышцы начнут у него рваться, травмоопасность повышается после 30 лет.