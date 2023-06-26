Полузащитник «Зенита» Маркус Вендел может перебраться в турецкий «Фенербахче».

По сведениям Sporx, серебряный призер минувшего чемпионата Турции заинтересован в 25-летнем бразильском хавбеке «сине-бело-голубых». Источник отмечает, что «Фенербахче» хочет арендовать Вендела с последующим правом выкупа. Сообщается, что «Зенит» готов принять предложение со стороны турецкого клуба, потому что футболист не хочет возвращаться в Россию.

В сезоне-2022/23 Вендел принял участие в 33 матчах во всех турнирах, забил 9 голов и стал автором 5 ассистов. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 24 млн евро.