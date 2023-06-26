​Дзюба, Валиева, Загитова и другие фигуристки встретятся с фанатами

Во время празднования 100-летия московского спорта в «Лужниках» с болельщиками встретятся футболист «Локомотива» Артём Дзюба, фигуристки Камила Валиева, Алина Загитова, Анна Щербакова, Евгения Медведева и Александра Трусова, а также ещё несколько известных личностей из мира спорта. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

День московского спорта пройдёт в субботу, 1 июля. Мероприятие в «Лужниках» начнётся в полдень по столичному времени.

Напомним, что Артём Дзюба недавно продлил контракт с «Локомотивом». За московский клуб 34-летний нападающий выступает с февраля.