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​Дзюба, Валиева, Загитова и другие фигуристки встретятся с фанатами

26 Июня 2023 • 14:59 Комментировать

Во время празднования 100-летия московского спорта в «Лужниках» с болельщиками встретятся футболист «Локомотива» Артём Дзюба, фигуристки Камила Валиева, Алина Загитова, Анна Щербакова, Евгения Медведева и Александра Трусова, а также ещё несколько известных личностей из мира спорта. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

День московского спорта пройдёт в субботу, 1 июля. Мероприятие в «Лужниках» начнётся в полдень по столичному времени.

Напомним, что Артём Дзюба недавно продлил контракт с «Локомотивом». За московский клуб 34-летний нападающий выступает с февраля.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Лужники Артём Дзюба Анна Щербакова Камила Валиева Алина Загитова
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