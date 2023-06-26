​Роберто Фернандес рассказал, как добирался в Москву – путь занял почти 30 часов

Парагвайский защитник «Динамо» Роберто Фернандес рассказал о своём возвращении в Москву.

По словам 23-летнего Фернандеса, он очень хорошо провёл летний отпуск. Футболист в родном Парагвае проводил время с семьёй и друзьями, а также занимался индивидуальными тренировками. Роберто отметил, что перед сборами находится в хорошей форме.

Также Фернандес рассказал о трудностях на обратном пути.

«Обратное путешествие до Москвы было очень длинным. Путь занял больше суток, почти тридцать часов. Наверное, это одно из самых длинных путешествий за всю мою жизнь. Мы добирались с тремя пересадками — Асунсьон, Сан-Паулу, Стамбул, Москва. Если честно, очень устал после этого перелёта», - сказал Фернандес, чьи слова приводит «Чемпионат».

Роберто Фернандес перебрался в «Динамо» в конце июля прошлого года. С тех пор защитник провёл 26 официальных матчей, в которых забил два гола.