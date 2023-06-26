​В РПЛ открылось трансферное окно

В Российской премьер-лиге открылось летнее трансферное окно. Об этом информирует пресс-служба лиги.

Осуществлять трансферы новичков клубы РПЛ смогут с 26 июня по 14 сентября. У клубов есть более двух месяцев, чтобы усилить свои составы для будущих матчей.

Стоит сказать, что следующий чемпионат России начнётся во второй половине июля. Матчи первого тура Премьер-лиги пройдут в период с 21 по 23 июля. Ранее было опубликовано расписание матчей стартового игрового дня.

Действующим чемпионом России является «Зенит». Питерцы завоёвывали титул в каждом из пяти последних сезонов.