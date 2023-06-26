​В «Зените» рассказали, когда вернётся Малком

Член тренерского штаба «Зенита» Вильям де Оливейра ответил на вопрос, поддерживает ли он связь с Малкомом и Робертом Ренаном.

«Да, конечно! Вчера вечером я разговаривал с Малкомом, он полон сил и очень хочет вернуться. Сейчас он немного отдохнет и через пару дней уже окажется у нас. С Робертом то же самое», - сказал де Оливейра, чьи слова приводятся на страницах официального сайта «Зенита».

Первый официальный матч сезона 2023/2024 «Зенит» проведёт в субботу, 15 июля. В этот день команда Сергея Семака сыграет против ЦСКА в Суперкубке России. Битва за трофей пройдёт в Казани.

Добавим, что «Зенит» становился чемпионом России в каждом из пяти последних сезонов.