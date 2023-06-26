Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​В «Зените» рассказали, когда вернётся Малком

26 Июня 2023 • 14:06 Комментировать

Член тренерского штаба «Зенита» Вильям де Оливейра ответил на вопрос, поддерживает ли он связь с Малкомом и Робертом Ренаном.

«Да, конечно! Вчера вечером я разговаривал с Малкомом, он полон сил и очень хочет вернуться. Сейчас он немного отдохнет и через пару дней уже окажется у нас. С Робертом то же самое», - сказал де Оливейра, чьи слова приводятся на страницах официального сайта «Зенита».

Первый официальный матч сезона 2023/2024 «Зенит» проведёт в субботу, 15 июля. В этот день команда Сергея Семака сыграет против ЦСКА в Суперкубке России. Битва за трофей пройдёт в Казани.

Добавим, что «Зенит» становился чемпионом России в каждом из пяти последних сезонов.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Вильям де Оливейра Роберт Ренан Малком Филипе
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 26 Июня
15:04 · Россия. Премьер-лига
Обедзинский: «Ростов» с приходом Ионова потерял, а не приобрёл» эксклюзив
15:02 · Россия. Премьер-лига
Турецкий клуб может арендовать Вендела слухи
14:59 · Россия. Премьер-лига
​Дзюба, Валиева, Загитова и другие фигуристки встретятся с фанатами
14:52 · Россия. Премьер-лига
​Роберто Фернандес рассказал, как добирался в Москву – путь занял почти 30 часов
14:46 · Россия. Премьер-лига
​В РПЛ открылось трансферное окно
14:19 · Россия. Первая лига
​Довбня подписал контракт с «Шинником» эксклюзив
14:06 · Россия. Премьер-лига
​В «Зените» рассказали, когда вернётся Малком
13:57 · Россия. Премьер-лига
​В «Зените» отреагировали на новость о том, что Венделу разрешили уйти
13:51 · Россия. Первая лига
​Газизов ответил на вопрос о возможном назначении в «Динамо» из Махачкалы
13:47 · Россия. Премьер-лига
​Фомин высказался об отмене летнего сбора сборной России
13:42 · Россия. Премьер-лига
Президент «Урала»: «Есть договорённость с ЦСКА, что Помазун тренируется с нами»
13:39 · Россия. Премьер-лига
​С Федерацией не встречался: Захарян рассказал, зачем ездил в Армению
13:32 · Россия. Премьер-лига
Из штаба Семака уходят два тренера
13:27 · Россия. Премьер-лига
​Фомин – о возвращении России в еврокубки: «Хочется верить»
13:22 · Россия. Премьер-лига
Балахнин: «Ростов» не попадёт в топ-5 в следующем сезоне»
Все новости
Рекомендуем