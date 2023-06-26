​В «Зените» отреагировали на новость о том, что Венделу разрешили уйти

В прессе появилась информация о том, что «Зенит» разрешил полузащитнику Маркусу Венделу искать себе новую команду. Комментарий на этот счёт дал Александр Медведев, который занимает должность генерального директора питерского клуба.

«Это фейк», - сказал Медведев, чьи слова приводит «РИА Новости».

В «Зенит» Маркус Вендел перебрался в начале октября 2020 года после трансфера из лиссабонского «Спортинга». Если брать сезон 2022/2023, то бразилец провёл 33 официальных матча, в которых записал на свой счёт девять голов и пять результативных передач на партнёров.

«Зенит» становился чемпионом России в каждом из пяти последних сезонов.