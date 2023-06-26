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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Фомин высказался об отмене летнего сбора сборной России

26 Июня 2023 • 13:47 Комментировать

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин высказался по поводу отмены летнего сбора национальной команды России.

Как известно, РФС отметил сбор после того, как найти соперников на товарищеские матчи не удалось.

«На отмену сбора сборной России отреагировал как на данность. От меня это не зависело. Если бы сбор состоялся и меня туда пригласили, конечно, приехал бы с радостью. Стараюсь искать позитив в любом решении. Появилось время отдохнуть и подзарядиться после такого сезона», - сказал Фомин, чьи слова приводит ТАСС.

В следующий раз сборная России соберётся в сентябре. Команда Валерия Карпина должна сыграть против Катара на выезде. Также РФС работает над организацией ещё одного матча на своём поле.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Сборная России Даниил Фомин
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