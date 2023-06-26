Бывший игрок «Луча-Энергии» и «Динамо Брест» Нивалдо в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал назначение Марцела Лички на пост главного тренера московского «Динамо».

«Личка удивил меня. Прежде всего, своей силой воли. Он всегда хотел побеждать и открывать для себя что-то новое. С первого дня мистер старался заряжать нас своей уверенностью и говорил, что для него это новый большой вызов. Могу точно сказать, что это один из лучших людей в футболе, которых я встречал. Это касается и его футбольных навыков и человеческих качеств».

Как вы считаете, у него получится в «Динамо»?

«Я очень рад за него, и надеюсь, что у него всё получится. Если он найдет подход к игрокам, то я могу поверить, что «Динамо» будет чемпионом. В «Динамо» Брест в Личку никто не верил, а команда выиграла чемпионат страны, благодаря общей сплоченности и работе главного тренера».