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Экс-игрок «Луча-Энергии» Нивалдо: «Могу поверить, что Личка приведёт «Динамо» к чемпионству» эксклюзив

26 Июня 2023 • 13:46 Комментировать

Бывший игрок «Луча-Энергии» и «Динамо Брест» Нивалдо в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал назначение Марцела Лички на пост главного тренера московского «Динамо».

«Личка удивил меня. Прежде всего, своей силой воли. Он всегда хотел побеждать и открывать для себя что-то новое. С первого дня мистер старался заряжать нас своей уверенностью и говорил, что для него это новый большой вызов. Могу точно сказать, что это один из лучших людей в футболе, которых я встречал. Это касается и его футбольных навыков и человеческих качеств».

Как вы считаете, у него получится в «Динамо»?

«Я очень рад за него, и надеюсь, что у него всё получится. Если он найдет подход к игрокам, то я могу поверить, что «Динамо» будет чемпионом. В «Динамо» Брест в Личку никто не верил, а команда выиграла чемпионат страны, благодаря общей сплоченности и работе главного тренера».

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Нивалдо Марцел Личка
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