Президент «Урала»: «Есть договорённость с ЦСКА, что Помазун тренируется с нами»

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов высказался насчет будущего голкипера команды Ильи Помазуна.

«Есть договоренность с ЦСКА, что Помазун приедет к нам на углубленное медицинское обследование, тренируется с нами на сборах. Дальше будет видно. Пока у нас нет ничего конкретного», - приводит слова Иванова издание «Спорт-Экспресс».

Помазун выступал за «Урал» на правах аренды в минувшем сезоне. В минувшем розыгрыше Российской премьер-лиги 26-летний вратарь принял участие в 29 поединках, в которых пропустил 45 мячей. В пяти матчах он сохранил ворота на замке.