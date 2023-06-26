​С Федерацией не встречался: Захарян рассказал, зачем ездил в Армению

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян рассказал о своей поездке в Армению. По словам футболиста, он лета, чтобы отдохнуть, а не чтобы встретиться с представителями Федерации футбола Армении.

«Летал отдохнуть, перезагрузиться. Встречался ли с представителями Федерации футбола Армении? Нет. Просто отдыхал. Посмотрел интересные места. На матче сборной Армении не был», - сказал Захарян журналистам.

Ранее в прессе появлялась информация о том, что Арсен Захарян может получить паспорт Армении. Поговаривали, что при таком раскладе футболисту будет проще трудоустроиться в Европе.