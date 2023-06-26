Из штаба Семака уходят два тренера

В тренерском штабе Сергея Семака в «Зените» происходят перестановки. Из него уходят Александр Низелик, который был одним из ассистентов, а также специалист по физической подготовке Мария Бурова. Об этом на своих страницах рассказывает «Спорт-Экспресс».

Отмечается, что в полном составе «Зенит» соберётся ближе к 9 июля. При этом первый официальный матч нового сезона команда проведёт 15 числа – против ЦСКА в Суперкубке.

Ранее в прессе появилась информация о том, что «Зенит» разрешил Маркусу Венделу искать себе новую команду при желании.

Добавим, что «Зенит» становился чемпионом России в каждом из пяти последних сезонов.