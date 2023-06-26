​Фомин – о возвращении России в еврокубки: «Хочется верить»

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин сказал несколько слов насчёт возможного возвращения российских клубов в турниры УЕФА. Капитан московской команды ответил на вопрос, насколько он верит в то, что через год клубы РПЛ снова будут выступать в еврокубках.

«Хочется верить, я так скажу. Уже рассказывал свои мысли об этом. Когда ты был ребенком лет 6-7, ты ждал каждый вечерний матч Лиги чемпионов или Кубка УЕФА. Радовался, когда наши команды там побеждали. И мечтал сам поучаствовать в таких матчах», - сказал Фомин, чьи слова приводит ТАСС.

Фомин также отметил, что нужно надеяться и верить в лучшее.

Напомним, что российский футбол оказался под санкциями в начале 2022 года. С тех пор российские клубы и сборные не участвуют в официальных международных турнирах.