Балахнин: «Ростов» не попадёт в топ-5 в следующем сезоне»

Экс-наставник «Ростова» Сергей Балахнин предположил, как выступит команда Валерия Карпина в следующем сезоне Российской премьер-лиги.

«Сложно говорить о том, как выступит «Ростов» в следующем сезоне. Но я думаю, что «Ростов» не попадет в топ-5. Конкуренты усилится, они не пропустят команду Карпина вперед», - передает слова специалиста издание «РБ Спорт».

Напомним, что по итогам минувшего сезона Российской премьер-лиги «Ростов» финишировал на четвертом месте в турнирной таблице. Третьим стал «Спартак», а вторым – ЦСКА. Чемпионский титул в пятый раз подряд завоевал петербургский «Зенит».