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​Из «Зенита» может уйти бразилец – клуб дал добро

26 Июня 2023 • 13:10 Комментировать

В летнее трансферное окно состав «Зенита» может покинуть полузащитник Маркус Вендел. Журналист Фабио Алейшо в социальных сетях сообщил о том, что питерский клуб одобрил уход 25-летнего бразильца.

«Как я узнал, «Зенит» разрешил Венделу искать новый клуб, если он того желает. Но футболист обязан выполнять свои обязательства, пока нет ни предложения, ни переговоров», - написал Алейшо.

Маркус Вендел играет за «Зенит» с октября 2020 года после трансфера из лиссабонского «Спортинга». С тех пор полузащитник провёл 88 матчей, в которых забил 15 голов и отдал 13 результативных передач на партнёров.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит трансферы футбола - лето 2023 Маркус Вендел
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