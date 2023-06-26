​Из «Зенита» может уйти бразилец – клуб дал добро

В летнее трансферное окно состав «Зенита» может покинуть полузащитник Маркус Вендел. Журналист Фабио Алейшо в социальных сетях сообщил о том, что питерский клуб одобрил уход 25-летнего бразильца.

«Как я узнал, «Зенит» разрешил Венделу искать новый клуб, если он того желает. Но футболист обязан выполнять свои обязательства, пока нет ни предложения, ни переговоров», - написал Алейшо.

Маркус Вендел играет за «Зенит» с октября 2020 года после трансфера из лиссабонского «Спортинга». С тех пор полузащитник провёл 88 матчей, в которых забил 15 голов и отдал 13 результативных передач на партнёров.