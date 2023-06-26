«Динамо» может усилиться бельгийским нападающим

Бельгийский нападающий «Сент-Трюйдена» Джанни Бруно может продолжить карьеру в Российской премьер-лиге. Услуги 31-летнего футболиста были предложены одному из московских клубов.

Как информирует издание «РБ Спорт», речь идет о столичном «Динамо». Стоит отметить, что у Джанни есть опыт выступления в российском футболе. В сезоне-2016/2017 нападающий играл за самарские «Крылья Советов».

В минувшем сезоне Бруно принял участие в 33 поединках чемпионата и Кубка Бельгии. Нападающий записал себе в актив 20 забитых мячей и две результативные передачи.