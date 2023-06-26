Орлов: «Ювентус» в состоянии позвать Малкома»

Комментатор Геннадий Орлов высказал свою точку зрения относительно возможного перехода нападающего петербургского «Зенита» Малкома в туринский «Ювентус».

«Конкретики нет. Но надо учитывать, что туринцы разгрузили зарплатную ведомость. «Ювентус» в состоянии позвать зенитовского бразильца. Мне, правда, кажется, что Малкому лучше подойдет испанский чемпионат», - передает слова Орлова издание «Спорт-Экспресс».

Ранее в прессе появилась информация, что «старая синьора» якобы готова к переговорам по трансферу Малкома.

В прошлом сезоне бразилец стал лучшим бомбардиром чемпионата России, отметившись 23 забитыми мячами.