Камоцци назвал позицию, какую нужно усилить «Спартаку»

Франко Камоцци, который является экс-советником бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, рассказал о том, какую позицию нужно усилить «красно-белым».

«Нужно направить все усилия селекционного отдела на покупку центрального защитника. Кого именно? Я больше не работаю с клубом, называть фамилии - задача других людей», - передает слова Камоцци издание «РБ Спорт».

В минувшем сезоне «Спартак» финишировал на третьем месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Команда Гильермо Абаскаля выиграла бронзовые награды.

Чемпионом страны стал петербургский «Зенит», а вторую строчку занял московский ЦСКА.