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Смородская высказала мнение о новом главном тренере «Динамо»

26 Июня 2023 • 12:49 Комментировать

Экс-президент московского «Локомотива» Ольга Смородская высказала мнение о назначении чешского специалиста Марцела Лички на пост главного тренера московского «Динамо».

«Можно ли сказать, что приглашение Лички - отчаянный шаг? Думаю, да. Топовые иностранные специалисты отказываются работать в РПЛ, поэтому приходится выбирать из тех, кто уже здесь», - передает слова Смородской издание «РБ Спорт».

Трудовое соглашение Лички с московским клубом рассчитано до конца следующего сезона. В нем прописан пункт о возможном продлении сотрудничества на два года.

В минувшем сезоне Марцел занимал пост главного тренера «Оренбурга».

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Ольга Смородская Марцел Личка
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