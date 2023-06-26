Смородская высказала мнение о новом главном тренере «Динамо»

Экс-президент московского «Локомотива» Ольга Смородская высказала мнение о назначении чешского специалиста Марцела Лички на пост главного тренера московского «Динамо».

«Можно ли сказать, что приглашение Лички - отчаянный шаг? Думаю, да. Топовые иностранные специалисты отказываются работать в РПЛ, поэтому приходится выбирать из тех, кто уже здесь», - передает слова Смородской издание «РБ Спорт».

Трудовое соглашение Лички с московским клубом рассчитано до конца следующего сезона. В нем прописан пункт о возможном продлении сотрудничества на два года.

В минувшем сезоне Марцел занимал пост главного тренера «Оренбурга».