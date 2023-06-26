Орлов оценил шансы Коваленко заиграть в «Зените»

Спортивный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о перспективах полузащитника «Крыльев Советов» Александра Коваленко, которого ждут в петербургском «Зените».

«Сможет ли он выиграть конкуренцию у бразильцев? Только время покажет. Последнее слово за Семаком. А Коваленко надо тренироваться и не закисать, если не получится с ходу пробиться в стартовый состав», - передает слова Орлова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Коваленко перебрался в самарский клуб из «Сочи» летом прошлого года. В минувшем сезоне Александр поучаствовал в 30 поединках во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и тремя голевыми передачами.