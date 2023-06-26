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Горшков: «Вендел - важный игрок для «Зенита», но у команды довольно большая обойма»

26 Июня 2023 • 12:29 Комментировать

Экс-игрок петербургского «Зенита» Александр Горшков высказался касательно возможного ухода бразильского полузащитника Вендела.

«Вендел - важный игрок для «Зенита», но у команды довольно большая обойма. С одной стороны, Вендел важен, но если невозможно его вернуть, значит, клуб будет искать другой выход из этой ситуации», - цитирует Александра издание «РБ Спорт».

Вендел выступает за «Зенит» с октября 2020 года. Срок действующего контракта 25-летнего хавбека с «сине-бело-голубыми» рассчитан до конца сезона-2026/2027.

В минувшем сезоне РПЛ бразилец забил восемь голов и отдал три ассиста в 25 встречах.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Александр Горшков Маркус Вендел
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