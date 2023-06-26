Орлов рассказал, где может продолжить карьеру Круговой

Комментатор Геннадий Орлов ответил на вопрос о будущем защитника петербургского «Зенита» Данила Кругового.

«Я до конца не знаю, уходит ли он в аренду. Вроде бы есть контакты с турецким клубом. Футболист понимает, что выиграть конкуренцию у Сантоса сложно. Вариант с его арендой я бы не исключил», - приводит слова Орлова издание «Спорт-Экспресс».

В минувшем сезоне 25-летний защитник принял участие в 19 матчах Российской премьер-лиги, в которых получил одну желтую карточку. Данил выступает за «сине-бело-голубых» с августа 2019 года. Срок трудового соглашения Кругового с петербургским клубом рассчитан до середины 2024 года.