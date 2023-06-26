Орлов выбрал новый клуб для Кузяева

Комментатор Геннадий Орлов считает, что полузащитнику петербургского «Зенита» Далеру Кузяеву стоит попробовать свои силы в чемпионате Венгрии, где интерес к нему проявляет «Ференцварош».

«В нем заинтересован Черчесов. Почему бы Далеру не поехать в «Ференцварош», который выступает в ЛЧ? Хороший вариант! Не думаю, что в Турции ему предложат гораздо большую зарплату», - приводит слова Орлова издание «Спорт-Экспресс».

В минувшем сезоне Кузяев принял участие в 35 поединках за петербургский коллектив, записав на свой счет пять забитых мячей и семь результативных передач. Трудовое соглашение футболиста с «Зенитом» рассчитано до конца текущего месяца.