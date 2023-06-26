Агент Селюк: «К Скворцову есть интерес от клубов РПЛ, но мы хотим помочь «Химкам» вернуться в Премьер-лигу»

Дмитрий Селюк, агент защитника «Химок» Льва Скворцова, высказался о будущем своего клиента.

Действующий контракт 23-летнего футболиста с подмосковным клубом рассчитан до конца текущего месяца. По словам Селюка, интерес к Скворцову проявляет ряд клубов из РПЛ, однако защитник намерен остаться в «Химках» и помочь своей команде вернуться в Премьер-лигу.

«К нему сейчас есть интерес от клубов РПЛ, но мы хотим помочь «Химкам» вернуться в Премьер-лигу. У меня хорошие отношения с хозяином клуба Туфаном Садыговым и главным тренером Андреем Талалаевым. Они поверили в Скворцова и дали возможность сыграть в Премьер-лиге», — приводит слова Селюка Metaratings.

Напомним, по итогам минувшего розыгрыша РПЛ «Химки» заняли предпоследнее 15-е место в турнирной таблице и покинули высший дивизион российского футбола. За «красно-чёрных» Скворцов провёл восемь матчей, не отметившись в них результативными действиями.