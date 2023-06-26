Оганесян: «Буду рад, если Сперцян уедет в Европу»

Нападающий «Оренбурга» Степан Оганесян высказался о возможном переходе полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в европейский клуб.

«Хочется, чтобы он принял правильное решение, потому что вокруг его будущего ходит много слухов. Буд рад за него, если он уедет в Европу. Для каждого футболиста игра в Европе - это топ», - передает слова футболиста «Матч ТВ».

Ранее в прессе сообщалось об интересе к Сперцяну со стороны амстердамского «Аякса» и представителей итальянского чемпионата.

В прошлом сезоне чемпионата России Эдуард провел 28 поединков, в которых отметился десятью голами и 11 ассистами.