Агент высказался о будущем Щенникова

Агент Сергей Пушкин, который представляет интересы защитника московского ЦСКА Георгия Щенникова, высказался касательно будущего своего подопечного.

«Что касается будущего Георгия Щенникова, то пока нет никакой конкретики. Как только будет конкретное предложение, то можно будет о чем-либо говорить», - передает слова Пушкина издание Sport24.

После завершения минувшего сезона Щенников покинул ЦСКА в связи с истечением срока трудового соглашения. Вместе с «армейцами» защитник становился три раза чемпионом Российской премьер-лиги и четырежды выигрывал кубок страны.