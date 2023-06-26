Итальянский агент — о возможном переходе Сперцяна в Европу: «Интерес есть, но ничего конкретного нет»

Итальянский агент Федерико Пасторелло высказался о возможном переходе полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в европейский клуб.

Ранее сообщалось, что 23-летний футболист может продолжить карьеру в амстердамском «Аяксе».

«Да, я знаю такого футболиста. Его трансфер в Европу? Интерес есть, но ничего конкретного нет. Сложно сказать, состоится ли этот трансфер», — цитирует Пасторелло «РБ Спорт».

Действующий контракт Сперцяна с «Краснодаром» рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Армении в 12 миллионов евро.

В минувшем сезоне Сперцян провёл за «быков» 41 матч, забил 14 голов и отдал 14 результативных передач.