Воробьёв: «У Лички произошёл карьерный рост, мы только рады за него»

Нападающий «Оренбурга» Дмитрий Воробьёв высказался об уходе бывшего главного тренера южноуральской команды Марцела Лички в московское «Динамо».

По словам Воробьёва, в «Оренбурге» все рады за чешского тренера и желают ему на новом месте работы только всего самого лучшего.

«Не понимали, что Марцел уйдёт, но в конце сезона был слух, что он может уйти. У человека произошёл карьерный рост, для него это новый вызов. Мы только рады за него!» — приводит слова Воробьёва РИА Новости.

25-летний футболист также выразил мнение, что в следующем сезоне «Оренбург» способен повторить результат, достигнутый в предыдущем розыгрыше РПЛ (седьмое место). По словам Воробьёва, самое важное — это настрой и вера в собственные силы.

Напомним, что новым наставником «Оренбурга» стал бывший полузащитник ЦСКА, «Крыльев Советов» и «Челси» Иржи Ярошик.