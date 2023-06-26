Агент Раконьяца: «Ищем клуб для Марко в Европе»

Агент Игор Глушевич, который представляет интересы нападающего московского «Локомотива» Марко Раконьяца, игравшего на правах аренды за сербскую «Црвену Звезду», высказался касательно будущего своего клиента.

«Ищем новый клуб для Марко в Европе. Он точно не будет играть за «Црвену Звезду», за которую выступал на правах аренды», - передает слова представителя футболиста издание «Спорт-Экспресс».

В минувшем сезоне Раконьяц принял участие в 17 поединках за «Црвену Звезду», в которых записал на свой счет пять забитых мячей и две результативные передачи. Трансферная стоимость игрока оценивается в 1,2 миллиона евро.