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Агент Раконьяца: «Ищем клуб для Марко в Европе»

26 Июня 2023 • 11:37 Комментировать

Агент Игор Глушевич, который представляет интересы нападающего московского «Локомотива» Марко Раконьяца, игравшего на правах аренды за сербскую «Црвену Звезду», высказался касательно будущего своего клиента.

«Ищем новый клуб для Марко в Европе. Он точно не будет играть за «Црвену Звезду», за которую выступал на правах аренды», - передает слова представителя футболиста издание «Спорт-Экспресс».

В минувшем сезоне Раконьяц принял участие в 17 поединках за «Црвену Звезду», в которых записал на свой счет пять забитых мячей и две результативные передачи. Трансферная стоимость игрока оценивается в 1,2 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Марко Раконьяц
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