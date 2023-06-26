Карапузов вернулся в «Динамо»

В «Динамо» сообщили о возвращении полузащитника Владислава Карапузова из аренды в «Ахмате».

«Карапузов вернулся из аренды. Сейчас в расположении «Динамо» он проходит медосмотр», — приводит слова пресс-службы московского клуба «Чемпионат».

Ранее главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев заявлял, что хотел бы продолжить работу с Карапузовым.

В минувшем сезоне Карапузов провёл в составе грозненской команды 23 матча, забил два гола и отдал три результативные передачи. В прошедшем розыгрыше чемпионата России «Ахмат» занял пятое место в турнирной таблице, опередив девятое «Динамо» на пять очков.