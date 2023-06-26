Хабаровский СКА запланировал контрольный матч с «Динамо»

Хабаровский СКА вышел из отпуска и готовится к новому сезону. Тем временем руководство клуба продолжает подбирать команде спарринг-партнеров. Ранее были анонсированы контрольные матчи с «Козлами», которые играют в Медиалиге (27 июня), а также с омским «Иртышом» (29 июня).

Сегодня стало известно о договоренности провести товарищескую встречу с московским «Динамо». Она пройдет на базе «бело-голубых» 4 июня, начало игры в 17:00 мск.

Новый сезон в Первой лиге стартует 28 июля. Планируется участие 20 команд, разбитых на две группы по территориальному принципу.

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