Захарян рассказал о задаче «Динамо» на следующий сезон

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян высказался о целях «бело-голубых» на следующий сезон.

«Наша задача — прежде всего улучшить результаты и качество игры по сравнению с прошлым сезоном. Естественно, хочется занять место как можно выше», — цитирует Захаряна Sport24.

По итогам минувшего розыгрыша чемпионата России «бело-голубые» заняли девятое место в турнирной таблице, набрав 45 очков в 30 турах. Сам 20-летний Захарян провёл в РПЛ 27 матчей, забил четыре гола и отдал девять результативных передач.

Напомним, что в прошлом году динамовцы завоевали бронзовые медали РПЛ, а также дошли до финала Кубка России, где уступили «Спартаку» (1:2).