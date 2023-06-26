Захарян оценил уровень Лички, возглавившего «Динамо»

Полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян поделился мнением о новом главном тренере команды Марцеле Личке, ранее работавшем в «Оренбурге».

«Личка - хороший тренер, сейчас поближе познакомимся, посмотрим, какие будут тренировки. К нам пришёл очень хороший тренер. Хочется играть в атаку, хотел бы атакующего футбола в «Динамо», - передает слова футболиста издание «Чемпионат».

В минувшем сезоне «Динамо» провально выступило в Российской премьер-лиге, финишировав лишь на девятом месте в турнирной таблице. В концовке чемпионата с поста главного тренера команды был уволен сербский специалист Славиша Йоканович.