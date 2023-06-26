В «Спартаке» сообщили, что Абаскаль уже приступил к работе

Руководитель пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов заявил о том, что главный тренер команды Гильермо Абаскаль уже приступил к работе после летнего отпуска.

«Команда выходит из отпуска 27 июня, на этот день назначен медосмотр. Абаскаль в Москве, уже приступил к работе. Легионеры также возвращаются согласно ранее принятому графику», - передает слова Зеленова издание Metaratings.ru.

По итогам минувшего сезона «Спартак» финишировал на третьем месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Ранее было объявлено расписание на сезон-2023/2024 чемпионата страны. В стартовом туре «красно-белые» встретятся с «Оренбургом».