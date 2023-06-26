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Федотов рассказал, как относится к возвращению Фернандеса в ЦСКА

26 Июня 2023 • 10:47 Комментировать

Рулевой московского ЦСКА Владимир Федотов ответил на вопрос о возможном возвращении защитника Марио Фернандеса в «армейский» клуб.

«Тут даже лишние слова абсолютно неуместны. Это еще один лидер наряду с Акинфеевым, боец до мозга костей, который очень классно играет в футбол», - передает слова специалиста издание «Спорт-Экспресс».

Ранее президент клуба Евгений Гинер сообщил, что Фернандес вернется в ЦСКА.

Марио приостановил карьеру весной прошлого года. В декабре защитник на правах аренды перебрался в «Интернасьонал». Трудовое соглашение между сторонами было рассчитано до конца этого года, однако Фернандес досрочно расторг его в апреле.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Владимир Федотов Марио Фернандес
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