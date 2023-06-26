Семак рассказал, чего не хватает российскому футболу

Наставник петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал, что хотел бы улучшить в российском футболе.

«Футболу нашему требуется больше конструктива. Не огульной критики, а именно конструктива со стороны клубов. Больше общения между собой, с болельщиками, с журналистами. Чтобы оценки были более справедливыми, нужна дискуссия», - передает слова специалиста официальный сайт объединения футбольных тренеров России.

В минувшем сезоне Российской премьер-лиги «Зенит» досрочно стал чемпионом, завоевав золотые медали в пятый раз подряд. На втором месте финишировал московский ЦСКА, а топ-3 замкнул «Спартак».