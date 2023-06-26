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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Семак высказался о судействе в российском футболе

26 Июня 2023 • 07:52 Комментировать

Рулевой петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался касательно судейства в российском футболе.

«Судейская тема заслуживает того внимания, которое ей уделяется! Всем нужно двигаться в сторону улучшения. Порой сложно понять, по какому принципу выносятся те или иные вердикты», - цитирует Семака официальный сайт объединения футбольных тренеров России.

В минувшем сезоне «Зенит» досрочно стал чемпионом России. Подопечные Сергея Семака выиграли золотые медали Премьер-лиги в пятый раз подряд. На втором месте финишировал московский ЦСКА, а тройку призеров замкнул еще один столичный коллектив – «Спартак».

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Семак
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