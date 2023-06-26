Ганчаренко: «Хотим, чтобы Помазун остался в «Урале»

Наставник екатеринбургского «Урала» Виктор Ганчаренко поделился мнением о будущем в команде голкипера Ильи Помазуна. Белорусский тренер хотел бы сохранить вратаря.

«Нам бы этого очень хотелось. И думаю уже завтра-послезавтра ситуация по Помазуну прояснится. И мы будем уже точно знать это», - заявил Ганчаренко в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что Помазун последние сезоны провел в аренде за «Урал». Полноценный контракт игрока принадлежит московскому ЦСКА.

В минувшем сезоне Российской премьер-лиги 26-летний голкипер провел 29 поединков, в которых пропустил 45 мячей. В пяти встречах Помазун сохранил ворота в неприкосновенности.