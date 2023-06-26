Иван Игнатьев высказался о дебюте за «Сочи»

Форвард «Сочи» Иван Игнатьев высказался о своем дебюте за южан в товарищеской встрече с владикавказской «Аланией». Спарринг завершился победой сочинцев со счетом 2:1.

«Хорошие, положительные эмоции. Нам удалось победить. В целом, всё хорошо. Но не удалось забить, к сожалению. Это лишь первая товарищеская игра. Постепенно готовимся дальше», - передает слова нападающего пресс-служба клуба.

Игнатьев перебрался в «Сочи» из московского «Локомотива» этим летом. В минувшем сезоне Российской премьер-лиги нападающий провел 20 поединков, в которых отметился пятью забитыми мячами и двумя голевыми передачами.