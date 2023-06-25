Вендел не хочет возвращаться в «Зенит» и уже нашёл себе новый клуб

Судя по всему, стартует сага с возвращением в «Зенит» полузащитника Вендела. Бразилец должен был вернуться в расположение клуба 1 июля вместе с Вильмаром Барриосом, но появилась информация, что футболист будет ждать нормализации политической ситуации в стране. Сейчас же журналист TV Record Габриэл Рейс со ссылкой на источники из окружения Вендела заявил о намерении футболиста продолжить карьеру во «Фламенго» под руководством Хорхе Сампаоли.

В прошлом сезоне в составе «Зенита» Вендел забил восемь голов в 25 матчах. В Санкт-Петербурге он играет с 2020 года. Трансферная стоимость полузащитника оценивается в 24 млн евро.